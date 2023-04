Weil sie kein Baby mit ihm wollte: Mann tötet Freundin

Die Polizei nahm Adam Byrd (24) kurz nach dem Tod von Alvarez fest. (Symbolbild) © 123RF/welcomia

Wie das US-Nachrichtenportal KSAT berichtete, wird der 24-jährige Adam Byrd derzeit des Mordes angeklagt, weil er seine Freundin, Jade Alyssa Alvarez (†22), erschossen haben soll.

So ging am 6. April dieses Jahres ein Notruf bei der Polizei von San Antonio ein, laut dem Schüsse in einem Wohnkomplex gefallen waren.

Sofort machten sich die Beamten auf den Weg und fanden vor Ort die schwer verletzte Alvarez vor. Sie wies Schusswunden am Hinterkopf und Unterleib auf.

Zuvor soll die junge Frau einem Zeugen zufolge noch mit ihrem Partner telefoniert und ein Treffen mit ihm vereinbart haben. Nur wenige Stunden später war sie tot.

Als die Ermittler sich schließlich auf die Suche nach Byrd machten - der Zeuge half den Uniformierten dabei - wurde ihnen schnell klar, dass dieser bereits wegen schweren Raubüberfalls gesucht wird.

Es dauerte nicht lange, bis schließlich die Handschellen klickten und der mutmaßliche Täter mit aufs Revier genommen wurde. Dort angekommen, wurde er schließlich zum Tod seiner Freundin befragt. Und seine Aussagen ließen den Beamten die Haare zu Berge stehen.