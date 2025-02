Weil sie Schokolade geklaut hat: 13-Jährige von Paar gefoltert und getötet

Dieses Bild zeigt die mutmaßlichen Täter: Bei diesem Paar war die junge Iqra (†13) als Haushaltshilfe tätig. © Screenshot: x.com/ShafiqAhmadAdv3

Laut einem Bericht von BBC wurde die kleine Iqra vergangene Woche mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus der Stadt Rawalpindi im Nord-Osten von Pakistan eingeliefert.

In einem Interview mit der BBC erzählte Iqras Vater, Sana Ullah, dass er vergangenen Mittwoch einen Anruf von der Polizei erhielt, die ihn darüber in Kenntnis setzte, dass seine Tochter in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sana machte sich sofort auf den Weg. Als er im Spital ankam, sah er Iqra bewusstlos in einem der Betten liegen, wenige Minuten später verstarb sie an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Laut ersten Untersuchungen der Polizei wurde Iqra nicht Opfer eines Unfalls, sondern von Folter - und das bei der Familie, die sie als Hausmädchen angestellt hatte.

Nach der Festnahme der Folter-Familie sagte diese aus, dass sie Iqra dabei erwischt hat, wie sie Schokolade aus dem Haus gestohlen hat. Das nahm das Paar als Anlass, um die 13-Jährige brutal zu bestrafen.