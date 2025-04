Weil sie sich eine eigene Wohnung suchen sollte: Frau sticht brutal auf ihre Eltern ein

Christina Adams (33) wandert für den Rest ihres Lebens hinter Gitter. © Fifth Judicial State Attorney's Office

Vergangene Woche wurde das Urteil gefällt: Christina Adams wird lebenslang ins Gefängnis wandern, berichteten der Miami Herald und True Crime News.

Demnach soll Adams am 16. September 2022 sowohl auf ihre Mutter als auch auf ihren Vater Richard Langer (†74) eingestochen haben.

Gegenüber den Ermittlern erklärte sie, was sie dazu getrieben hat: So soll Langer seiner Tochter, die auf demselben Grundstück lebte wie er und seine Frau, verkündet haben, dass sie sich bis zum nächsten Tag eine neue Bleibe suchen solle.

In ihre bisherige Wohnung solle dann ihre Schwester ziehen.

Zu viel für die 33-Jährige. Anstatt ihre Koffer zu packen, schmiedete sie einen grauenvollen Plan, den sie am nächsten Tag auch schon in die Tat umsetzte: Bewaffnet mit einem Taser und einem Messer, ging sie in das Haus ihrer Eltern. Dort brachte sie zunächst Langer um, bevor sie auch auf ihre Mutter losging und ihr das Messer in die Brust jagte.