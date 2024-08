19-Jährige stirbt bei Messerattacke: Mutmaßlicher Täter tot aufgefunden

Eine tödliche Messerattacke und ein mutmaßlicher Suizid ereigneten sich am heutigen Donnerstag in der Wetterau. © 5VISION.NEWS

Die Messerattacke ereignete sich am heutigen Donnerstag in einer Wohnung in der Straße "Am Feldborn" in der Wetterau-Gemeinde Altenstadt, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen und die Staatsanwaltschaft Gießen gemeinsam mitteilten.

Demnach betrat der Täter die Wohnung und griff an: Die 19-Jährige "erlag noch vor Ort ihren Verletzungen", wie ein Sprecher erklärte.

Der verletzte 20-Jährige, bei der es sich um den aktuellen Lebensgefährten der Getöteten handele, sei vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Durch "unverzüglich eingeleitete Ermittlungen" sei ein 33 Jahre alter Mann aus der ebenfalls im Wetteraukreis liegenden Stadt Münzenberg als mutmaßlicher Täter in den Fokus der Strafverfolger geraten.