Wohnung wegen Leichengeruch geöffnet: Wer kann Hinweise zu totem Iraner (†61) geben?

Frankfurt am Main - Der Tote lag über einen Monat in einer Wohnung, als Feuerwehr-Kräfte den Leichnam entdeckten: Aufgrund der Verletzungen wurde umgehend die Mordkommission der Frankfurter Polizei hinzugezogen.

Wer kann Hinweise zu Abolghasem Aliyari (†61), seinem Leben und/oder seinem gewaltsamen Tod in Frankfurt-Niederrad geben? © Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Die Leiche des 61-jährigen Iraners Abolghasem Aliyari wurde bereits am 20. Februar entdeckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Demnach war dem für das Wohnhaus im Stadtteil Niederrad zuständigen Hausmeister zuvor Leichengeruch aus einer Wohnung aufgefallen. Er alarmierte daher die Frankfurter Feuerwehr, welche die Wohnungstür aufbrach.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Bewohners feststellen. "Aufgrund des Verletzungsbildes wurde unmittelbar die Mordkommission des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main hinzugezogen", ergänzte ein Sprecher.

Eine später durchgeführte Obduktion der Leiche bestätigte, dass der 61-Jährige mit Gewalt umgebracht worden war.

Die Ermittler gehen daher klar von einem Tötungsdelikt aus und fahnden nach einem bislang unbekannten Täter oder mehreren Tätern.