Mann bringt eigene Mutter um: Was er dann der Polizei erzählt, macht sprachlos

Kernersville (USA) - Nach dem Tod seiner Mutter tischte Donald Fink (27) den Beamten eine dreiste Lüge auf. Nun wird er die nächsten 30 Jahre hinter Gittern verbringen müssen.

Donald Fink (27) wandert ins Gefängnis. © Kernersville Police Department

Wie die Staatsanwaltschaft des Forsyth Countys mitteilte, wurde die Polizei am 12. Juni 2023 gerufen, nachdem in ein Haus in Kernersville eingebrochen worden sein soll.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie die leblose Debra Fink am Boden liegend vor. Ihr war ins Gesicht geschossen worden.

Ihr Sohn teilte den Beamten aufgelöst mit, dass es einen Einbruch gegeben habe. Die Räuber hätten schließlich auf seine Mutter gezielt.

Sonderlich glaubwürdig wirkte er dabei allerdings nicht. So entdeckten die Polizisten die Tatwaffe und konnten schnell feststellen, dass Donald genau diese erst kürzlich geklaut hatte.

Außerdem berichteten Zeugen, den jungen Mann kurz vor dem fatalen Schuss mit ebenjener Waffe gesehen zu haben, mit der er bereits eine andere Frau bedroht haben soll.

Wo genau er sich zum Zeitpunkt des Mordes aufgehalten hat, konnte er derweil auch nicht sagen. Immer wieder machte er widersprüchliche Angaben, was schließlich dazu führte, dass er wenige Tage nach dem Tod seiner Mutter ein Geständnis ablegte.