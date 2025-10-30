Mutmaßliche Kreml-Agenten vor Gericht: Entkam die Zielperson einem Auftragsmord?

Frankfurt am Main - Drei Männer stehen ab Dezember in Frankfurt vor Gericht. Sie sollen im Auftrag eines russischen Geheimdienstes einen Mann in Deutschland ausgespäht haben.

Gegen drei mutmaßlich vom Kreml organisierte Agenten startet im Dezember vor dem Oberlandesgericht Frankfurt der Prozess. © Boris Roessler/dpa

Vor dem Frankfurter Oberlandesgericht müssen sich die drei Männer wegen eines besonders schweren Falls von ausländischer Spionage verantworten, wie die Justizbehörde mitteilte.

Der 5. Strafsenat (Staatsschutzsenat) ließ die Anklage des Generalbundesanwalts gegen einen ukrainischen, einen armenischen und einen russischen Staatsangehörigen zur Hauptverhandlung zu.

Demnach soll der Armenier Vardges I. Anfang Mai 2024 von einem russischen Geheimdienst den Auftrag erhalten haben, einen Mann in Deutschland auszuspähen.

Dieser soll sich nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine den ukrainischen Streitkräften angeschlossen und an Kampfhandlungen beteiligt haben. Zur Umsetzung des Auftrags warb I. laut Anklage die beiden anderen Mitangeklagten an.