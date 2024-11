Mutmaßlicher Anführer aus linksextremistischer Szene in U-Haft!

Karlsruhe - Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Anführers der gewalttätigen linksextremen Szene ist der Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Der mutmaßliche Rädelsführer Johann G. ist am Wochenende vor den Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof gebracht worden. © Uli Deck/dpa

Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe setzte einen von zwei Haftbefehlen in Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft sagte.

Deutschlands oberste Anklagebehörde wirft Johann G. Mitgliedschaft in einer linksextremistischen Vereinigung vor.

Er soll der Leipziger Gruppierung um die Studentin Lina E. angehört und innerhalb der Vereinigung "eine herausgehobene Stellung" eingenommen haben, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte.

"Die auch überregional vernetzte Vereinigung führte in den Jahren 2019 und 2020 gewaltsame Angriffe gegen Personen durch, die aus ihrer Sicht der 'rechten Szene' angehörten", heißt es in der Mitteilung. Es gab zahlreiche Verletzte.