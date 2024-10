Nach mutmaßlichen Amok-Lauf: Haftbefehl gegen Krefelder Brandstifter

Krefeld - Gegen den mutmaßlichen Brandstifter von Krefeld ist Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten schweren Brandstiftung erlassen worden. Dies sei bereits am Freitag durch einen Richter erfolgt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Ermittler der Spurensicherung untersuchen den Tatort rund um das Kino am Krefelder Hauptbahnhof. Hier soll der Tatverdächtige mehrere Brandsätze gezündet haben. © Christoph Reichwein/dpa

In einem Kino in Krefeld hatte die Polizei am Donnerstagabend einen Verdächtigen mit mindestens einem Schuss niedergestreckt.

Dieser soll dort nach früheren Angaben Benzin vergossen und versucht haben, es anzuzünden. Der 38-jährige Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Zuvor soll er mehrere Brände in Krefeld gelegt haben. NRW-Innenminister Herbert Reul (72, CDU) hatte in einer ersten Einschätzung unmittelbar nach der Tat von einem versuchten Mord gesprochen.

Der Tatverdächtige befindet sich aktuell noch in ärztlicher Behandlung. Die Ermittler beschrieben seinen Zustand als stabil und nicht lebensbedrohlich. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tatnacht, dem Beschuldigten und seiner Motivlage dauerten an. "Diese gestalten sich komplex, daher können derzeit keine weiteren Details bekannt gegeben werden", so die Ermittler.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass der 38-Jährige in Krefeld zumindest einmal "wegen Gewaltdelikten und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung" verurteilt worden sei.

Die verhängte Freiheitsstrafe in Höhe von vier Jahren und sechs Monaten aus dem Jahr 2010 sei 2014 vollständig verbüßt worden.