Nach Polizei-Großeinsatz in Bankfiliale: Hintergründe noch unklar
Von Frank Christiansen
Rommerskirchen - Nach dem Großeinsatz der Polizei an einer Sparkassenfiliale in Rommerskirchen bei Neuss dauern die Vernehmungen des Festgenommenen an.
Erst danach werde entschieden, ob der 42-Jährige etwa in eine Psychiatrie eingewiesen oder einem Haftrichter vorgeführt werde, sagte eine Polizeisprecherin.
Der Mann hatte am Donnerstagnachmittag mit einer Schusswaffe die Sparkassenfiliale betreten und so den Großeinsatz ausgelöst. Spezialeinheiten rückten an.
Nach etwa zwei Stunden hatte er sich widerstandslos festnehmen lassen. Die Schusswaffe wurde sichergestellt und entpuppte sich als Reizgaswaffe.
Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann niemanden bedroht und keine Forderungen gestellt. Die Ermittlungen dauerten aber noch an.
Das Motiv des Mannes sei weiter unklar. Es werde geprüft, ob er psychisch verwirrt sei. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa