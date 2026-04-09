Großeinsatz vor Sparkasse! Mann marschiert mit Waffe in Bank

Neuss - In Rommerskirchen ( NRW ) hat ein 42-Jähriger am Donnerstagnachmittag für einen Großeinsatz gesorgt. Inzwischen wurde er festgenommen.

Neben zahlreichen Einsatzkräften der Polizei war auch ein Hubschrauber vor Ort und umkreiste das Gebäude. © -/ANC-NEWS/dpa, Friso Gentsch/dpa

Grund für den Einsatz waren Hinweise darauf, dass der Mann bewaffnet gewesen sein könnte.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, habe sich der 42-Jährige nach zwei Stunden widerstandslos festnehmen lassen. Seine mutmaßliche Waffe wurde sichergestellt und nun untersucht.

Gegen 16.30 Uhr habe der Verdächtige die Bankfiliale auf der Bahnstraße in Eckum betreten, heißt es. Es handelte sich den offiziellen Angaben zufolge aber nicht um eine Geiselnahme.