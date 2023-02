Nick in Südafrika vermisst: Mann soll auf 22-Jährigen eingestochen haben

Kapstadt - Der in Kapstadt verschwundene Urlauber Nick Frischke (22) aus Döbern (Brandenburg) gilt noch immer als vermisst. Die südafrikanischen Behörden konnten nun jedoch Fortschritte bei der Aufklärung des Falls erzielen: Drei verdächtige junge Männer wurden nach Berichten von "RTL" am Wochenende festgenommen und am gestrigen Montag einem Haftrichter vorgeführt.