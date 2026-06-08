1,7 Millionen Euro Schaden? McLaren im Kreis Rastatt geht in Flammen auf

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Ein Luxus-Sportwagen brennt im Murgtal komplett aus. Der Fahrer kommt mit leichten Verletzungen davon – doch der Wertverlust könnte enorm sein.

Von Martin Oversohl, Franziska Groll, Johanna Baumann

Gernsbach - In Gernsbach im badischen Murgtal ist ein kostbarer Sportwagen aus vollständig ausgebrannt. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Die Einsatzkräfte im Kreis Rastatt rückten im Großaufgebot aus.
Die Einsatzkräfte im Kreis Rastatt rückten im Großaufgebot aus.  © Freiwillige Feuerwehr Gernsbach

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Gernsbach stand der Luxuswagen am Sonntag um kurz nach 22 Uhr auf der L76b zwischen Reichental und Kaltenbronn in Flammen.

Der Fahrer des McLaren P1 habe während der Fahrt einen Knall gehört und sein Auto geparkt, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe sich selbst retten können und dabei leichte Verletzungen erlitten.

Dem Sprecher zufolge geht die Polizei von einem technischen Defekt des Wagens aus, ein Einfluss von außen sei ausgeschlossen worden.

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Der Fahrer habe den Zeitwert des Autos auf rund 1,7 Millionen Euro geschätzt. Diese Zahl entspreche der Schadenshöhe, die die Polizei geschätzt habe, sagte der Sprecher.

Das Auto stand lichterloh in Flammen.
Das Auto stand lichterloh in Flammen.  © Freiwillige Feuerwehr Gernsbach
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Luxuswagen brannte jedoch aus.
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Luxuswagen brannte jedoch aus.  © Freiwillige Feuerwehr Gernsbach

"Die Brandbekämpfung erfolgte mit zwei C-Rohren durch zwei Trupps unter Atemschutz", teilte die Feuerwehr auf Facebook mit. Um eine ausreichende Löschwasserversorgung auf der Landstraße sicherzustellen, musste zudem ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Bad Wildbad nachalarmiert werden. Der Einsatz konnte um kurz vor 3 Uhr beendet werden.

Erstmeldung: 15.39 Uhr, aktualisiert um 16.29 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Freiwillige Feuerwehr Gernsbach

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