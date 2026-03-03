1,7 Promille und zwei Kleinkinder im Auto: Frau haut nach Unfall einfach ab

Eine Zeugin meldete der Polizei am Montagabend gegen 21.35 Uhr einen Unfall zwischen Dittersdorf und Moßbach im Saale-Orla-Kreis.

Von Marie Pohland

Dittersdorf/Moßbach (Saale-Orla-Kreis) - Eine Zeugin meldete laut Polizei am Montagabend gegen 21.35 Uhr einen Unfall zwischen Dittersdorf und Moßbach im Saale-Orla-Kreis.

Mit mehr als 1,7 Promille war eine 30-Jährige zwischen Dittersdorf und Moßbach unterwegs - zwei Kleinkinder saßen mit ihr im Auto. (Symbolfoto)
Mit mehr als 1,7 Promille war eine 30-Jährige zwischen Dittersdorf und Moßbach unterwegs - zwei Kleinkinder saßen mit ihr im Auto. (Symbolfoto)

Die eingesetzten Beamten trafen später auf eine 30-jährige Autofahrerin, die sich zuvor unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte.

Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von mehr als 1,7 Promille.

An ihrem Auto wurden frische Unfallschäden festgestellt. Wo genau sich der Unfall ereignet hat, muss jedoch aktuell noch untersucht werden.

Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei Kleinkinder.

Sie wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

