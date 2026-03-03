Auf Po geschlagen und Hals geküsst: Erwachsener belästigt minderjährige Mädchen
Siegen - In Siegen soll ein 40-Jähriger zwei minderjährige Mädchen (13 und 14 Jahre) sexuell belästigt haben. Der Mann, der schon zuvor auffällig geworden war, wurde von der Polizei festgenommen.
Nach Angaben eines Polizeisprechers war am Montagabend gegen 17.40 Uhr zunächst ein Notruf bei den Beamten in Siegen eingegangen. Demnach hatte der Vater eines der beiden Minderjährigen die Polizei alarmiert, nachdem es zuvor zu einem Übergriff durch einen Mann gegenüber mehreren Mädchen im Bereich einer Bushaltestelle in der Ortsmitte von Wilnsdorf gekommen war.
Sofort rückten die Beamten daraufhin zum Ort des Geschehens aus und stellten den Verdächtigen in Höhe einer dortigen Tankstelle. "Der 40-Jährige war augenscheinlich alkoholisiert und verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ", berichtete der Sprecher, ehe er im Rahmen eines vorläufigen Alkoholtests plötzlich auf die Uniformierten losging.
Die Situation konnte von der Polizei aber rasch unter Kontrolle gebracht und der Test durchgeführt werden.
Mehrere Mädchen durch 40-Jährigen belästigt: Polizei Siegen bittet weitere Geschädigte, sich zu melden
Wie daraufhin eingeleitete erste Ermittlungen ergaben, hatte der 40-Jährige bereits am Vorabend drei Mädchen angesprochen, versuchte sie dabei festzuhalten und schlug einer 13-Jährigen offenbar mit der flachen Hand auf den Po. Letztlich gelang es den Mädchen, sich von dem Mann zu entfernen - nach Aussage einer 14-Jährigen habe der Verdächtige sie jedoch schon vor mehreren Wochen belästigt und sie gegen ihren Willen am Hals geküsst.
"Der Tatverdächtige ist bereits vor einigen Jahren mit ähnlichen Delikten in Erscheinung getreten. Die Einsatzkräfte nahmen den 40-Jährigen vorläufig fest", berichtete der Sprecher daher.
Die Kriminalpolizei habe nun weitere Ermittlungen aufgenommen, die derzeit auch noch andauern. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler weitere mögliche Geschädigte, die sich unter der Rufnummer 0271/70990 an die Polizei wenden können.
Weil keine ausreichenden Haftgründe gegen den Mann vorliegen, soll er in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft noch am Dienstag auf freien Fuß gesetzt werden.
