Auf Po geschlagen und Hals geküsst: Erwachsener belästigt minderjährige Mädchen

Siegen - In Siegen soll ein 40-Jähriger zwei minderjährige Mädchen (13 und 14 Jahre) sexuell belästigt haben. Der Mann, der schon zuvor auffällig geworden war, wurde von der Polizei festgenommen.

Die Polizei hat nach den Vorfällen in Siegen Ermittlungen gegen den 40-Jährigen eingeleitet. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers war am Montagabend gegen 17.40 Uhr zunächst ein Notruf bei den Beamten in Siegen eingegangen. Demnach hatte der Vater eines der beiden Minderjährigen die Polizei alarmiert, nachdem es zuvor zu einem Übergriff durch einen Mann gegenüber mehreren Mädchen im Bereich einer Bushaltestelle in der Ortsmitte von Wilnsdorf gekommen war.

Sofort rückten die Beamten daraufhin zum Ort des Geschehens aus und stellten den Verdächtigen in Höhe einer dortigen Tankstelle. "Der 40-Jährige war augenscheinlich alkoholisiert und verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ", berichtete der Sprecher, ehe er im Rahmen eines vorläufigen Alkoholtests plötzlich auf die Uniformierten losging.

Die Situation konnte von der Polizei aber rasch unter Kontrolle gebracht und der Test durchgeführt werden.