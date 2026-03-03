Mit 150 Sachen durch München: Polizei stoppt illegales Autorennen

München - Mit über 150 km/h bei erlaubten 50 km/h sind zwei Männer bei einem illegalen Autorennen durch München gerast.

Die Polizei konnte die beiden Raser schnappen und ihre Führerscheine sicherstellen. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz

Während eine Streife einen der beiden Fahrer stoppen konnte, fuhr der andere trotz Haltesignalen zunächst weiter, wie die Polizei berichtete.

Die Beamten hatten in der Nacht zum Sonntag beobachtet, wie die beiden Wagen an einer Ampel am Frankfurter Ring Gas gaben und mit hohem Tempo losfuhren.

Die Streife folgte den Autos mit Martinshorn und Blaulicht. Den 21-jährigen Fahrer des einen Autos hätten die Beamten schließlich noch vor Ort kontrolliert.

Der 24-Jährige am Steuer des anderen Wagens sei zunächst geflüchtet, wurde jedoch an der für den Wagen hinterlegten Halteradresse gefunden.