Tasche fällt in den Main: Besitzerin springt hinterher und gerät in Schwierigkeiten

Würzburg - Sprung ins Wasser wegen Modestücks! Im unterfränkischen Würzburg konnte eine 20-Jährige am Montag nur dank des schnellen Handelns einer aufmerksamen Zeugin und des raschen Eingreifens der Einsatzkräfte aus dem Main gerettet werden.

In Würzburg ist am Montagnachmittag eine 20-jährige Frau in den Main gesprungen, um ihre Tasche zu retten. (Symbolbild) © 123rf/thoermer

Wie die Polizei berichtete, war die junge Frau in den Main gesprungen, nachdem ihre Tasche hineingefallen war. Im Wasser geriet sie anschließend in Schwierigkeiten.

Gegen 14.50 Uhr verständigte eine 21-jährige Passantin den Polizeinotruf. Sie hatte im Bereich der Leonhard-Frank-Promenade beobachtet, dass sich eine junge Frau im Main befand und aufgrund der starken Strömung nicht mehr selbstständig ans Ufer gelangen konnte.

Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sowie Kräfte der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei machten sich umgehend auf den Weg.

Die zuerst eintreffende Streife konnte die 20-Jährige im Wasser lokalisieren. Mithilfe einer Rettungsstange und eines Rettungsrings brachten die Beamten die Frau zurück an den Uferbereich. Über eine Treppe konnte sie das Wasser schließlich verlassen.