10.000 Euro auf Bundesstraße verloren: Männer sammeln Scheine ein und fliehen

Neu-Ulm - Knapp 10.000 Euro in bar hat ein Motorradfahrer auf der B10 bei Neu-Ulm verloren.

Zig Scheine wurden auf der B10 bei Neu-Ulm verloren. Zwei Männer ergriffen ihre Chance. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Die Geldscheine lagen am Montag gegen 16.30 Uhr verstreut über die komplette Fahrbahn und einen angrenzenden Straßengraben, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Nachdem der Motorradfahrer den Verlust seiner Bauchtasche mit dem Bargeld bemerkt hatte, fuhr er zu der Stelle zurück. Dort sammelte er zusammen mit Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks (THW) die Scheine ein, die zufällig zuvor an dem Ort vorbeigekommen waren.

Zuvor hatte die THW-Besatzung auf der Bundesstraße auf Höhe der Anschlussstelle Nersingen ein stehendes Auto bemerkt. Da sie von einer Panne ausgingen, wollten die Einsatzkräfte anhalten.

Noch bevor sie das Fahrzeug erreichten, fuhren jedoch zwei Männer "fluchtartig" davon, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Beamten vermuten, dass die beiden sich einen Teil der herumliegenden Geldscheine eingesteckt haben. Beim anschließenden Zählen stellte der Motorradfahrer fest, dass ein niedriger vierstelliger Betrag fehlte. Warum der Mann so viel Bargeld dabeihatte, wusste die Polizei zunächst nicht.