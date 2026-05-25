Ihr war die Flamme nicht groß genug: 14-Jährige nach Spiritus-Vorfall verletzt

Schlöben - Eine 14-Jährige hat sich am Sonntagabend in Schlöben (Saale-Holzland-Kreis) beim gemütlichen Zusammensein mit mehreren Freundinnen schwer verletzt.

Eine 14-Jährige hatte Spiritus nachgegossen und eine Stichflamme erzeugt. (Symbolfoto) © 123RF/kinek00

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Jugendliche mit drei weiteren Teenagerinnen an einer Feuerschale gestanden, um den Tag ausklingen zu lassen.

Die 14-Jährige hatte anschließend Spiritus nachgegossen, weil ihrer Ansicht nach die Flamme nicht groß genug war. Durch das Nachgießen entstand allerdings eine Stichflamme.

Das Mädchen erlitt hierbei schwere Brandverletzungen an Arm und Bein. Sie musste zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.