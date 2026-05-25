Nahe Festivalgelände: Security findet Radfahrer mit massiven Kopfverletzungen
Muldestausee/OT Pouch - Am frühen Montagmorgen entdeckte die Festival-Security einen verletzten Mann unweit des Geländes, wo am Pfingstwochenende das Sputnik Springbreak stattgefunden hat.
Die Mitarbeiter der Security riefen gegen 4.37 Uhr die Polizei. Das teilte ein Sprecher des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld am Montagnachmittag mit.
Ersten Informationen zufolge kam der Mann, der aus Bitterfeld in Sachsen-Anhalt stammt, beim Durchfahren einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit einem Laternenmast.
Dabei überschlug er sich und prallte dann mit dem Kopf auf den Asphalt auf.
Der 37-Jährige erlitt laut dem Sprecher "massive Schädelverletzungen" und wurde in ein Krankenhaus nach Bitterfeld gebracht.
Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Unfall auf und ermitteln zur Ursache. Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.
Titelfoto: E.S.-PHOTOGRAPHIE/MDR Mitteldeutscher Rundfunk/obs