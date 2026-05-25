Nahe Festivalgelände: Security findet Radfahrer mit massiven Kopfverletzungen

Muldestausee/OT Pouch - Am frühen Montagmorgen entdeckte die Festival-Security einen verletzten Mann unweit des Geländes, wo am Pfingstwochenende das Sputnik Springbreak stattgefunden hat.

Das "Sputnik Spring Break"-Festival fand am vergangenen Pfingstwochenende auf der Halbinsel Pouch bei Bitterfeld-Wolfen statt. © E.S.-PHOTOGRAPHIE/MDR Mitteldeutscher Rundfunk/obs

Die Mitarbeiter der Security riefen gegen 4.37 Uhr die Polizei. Das teilte ein Sprecher des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld am Montagnachmittag mit.

Ersten Informationen zufolge kam der Mann, der aus Bitterfeld in Sachsen-Anhalt stammt, beim Durchfahren einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit einem Laternenmast.

Dabei überschlug er sich und prallte dann mit dem Kopf auf den Asphalt auf.

Der 37-Jährige erlitt laut dem Sprecher "massive Schädelverletzungen" und wurde in ein Krankenhaus nach Bitterfeld gebracht.