100.000 Euro Schaden seit Ende August: Wurde der Serien-Autokratzer nun geschnappt?

In Aue wurde am Mittwoch ein Mann geschnappt, der seit Ende August Autos zerkratzt haben soll. Der Gesamtschaden liegt bei 100.000 Euro.

Von Victoria Winkel

Aue-Bad Schlema - Hat die Serie zerkratzter Autos in Aue endlich ein Ende? Am Mittwochabend wurde in der Erzgebirgsstadt ein Verdächtiger geschnappt.

Seit Ende August wurden in Aue mindestens 60 Fahrzeuge beschädigt. Nun wurde ein Verdächtiger geschnappt. © Uwe Meinhold Ein Zeuge (36) hatte gegen 18 Uhr einen Mann im Glück-Auf-Weg beobachtet, der sich offenbar an einem geparkten Chrysler zu schaffen gemacht hatte. Der Unbekannte hatte sich an der Fahrerseite heruntergebeugt und war dann kurz darauf fluchtartig in Richtung Lößnitzer Straße gerannt. "Der Zeuge schaute sich den Chrysler genauer an, entdeckte frische Kratzspuren an der Fahrertür und nahm die Verfolgung des flüchtigen Mannes auf", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Mithilfe eines weiteren Zeugen (68) gelang es dem 36-Jährigen den mutmaßlichen Täter noch in der Nähe des Tatortes zu stellen. Als die Männer versuchten den Verdächtigen festzuhalten, konnte dieser aber erneut flüchten. Die Polizei entdeckte den Mann schließlich gegen 18.30 Uhr im Bereich des Helios-Klinikums. Die Beamten nahmen ihn in der Gartenstraße vorläufig fest. "Die kurz darauf hinzugeeilten Zeugen erkannten den Tatverdächtigen eindeutig wieder", so der Polizeisprecher. Polizeimeldungen Fahrverbot und Punkte: Raser doppelt so schnell wie erlaubt Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 36 Jahre alten Deutschen, der auch die rumänische Staatsbürgerschaft hat. Er wird nicht nur verdächtigt, den Chrysler (Schaden: rund 400 Euro) beschädigt zu haben, sondern für eine seit Ende August andauernde Serie an zerkratzten Autos verantwortlich zu sein.

Polizei sucht Zeugen