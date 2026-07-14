100 Feuerwehrleute im Einsatz: Haus durch Flammen zerstört, Kripo ermittelt

Gernrode - In Gernrode im Kreis Eichsfeld wurde in der Nacht auf Dienstag ein Wohnhaus bei einem Brand zerstört.

Das Feuer verursachte einen enormen Schaden. © Feuerwehr Worbis

Das Feuer war kurz nach Mitternacht in der Straße "Am Sandberg" ausgebrochen. Als die rund 100 Feuerwehrleute in der Folge am Brandort eintrafen, stand das Dachgeschoss des Gebäudes bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude konnten die Einsatzkräfte allerdings verhindern.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich während des Feuers keine Personen im Haus befunden. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Kripo laufen.

Durch das Feuer entstand an dem Wohnhaus laut ersten Schätzungen ein Schaden von rund 250.000 Euro.