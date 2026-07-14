Kein Scherz: Polizei bittet um Hinweise zu freilaufendem Pfau

Bad Ems - Wo steckt das Tier ? Meldungen über einen freilaufenden Pfau beschäftigen derzeit die Polizei in Bad Ems.

Ein freilaufender Pfau beschäftigt die Polizei. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Seit Sonntag seien mehrere Hinweise auf den freilaufenden Pfau im Bereich Kemmenau-Bad Ems-Arzbach im Rhein-Lahn-Kreis eingegangen, teilten die Beamten mit. Das Tier sei den Angaben zufolge dabei überwiegend im Wald gesichtet worden.

Die Polizei erkundigte sich bei Wildvogelexperten, demnach findet sich der Pfau in der freien Natur zurecht. Auch gehe von ihm keine Gefahr aus. Es bestehe deshalb kein Grund, ihn einzufangen.

"So lange sich keiner meldet, der ihn vermisst, wird das erst mal so belassen", sagte ein Sprecher der Polizei. Aktuell sei nichts Weiteres angedacht.

Die Polizei bittet aber darum, sich zu melden, wenn der Vogel im Straßenverkehr gesichtet werde.