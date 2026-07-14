14.07.2026 11:26 Schaden höher als angenommen! Polizei geht nach Feuer in einer Sporthalle von Brandstiftung aus

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Es war wohl Brandstiftung! Nach dem Feuer in einer Sporthalle in Fuldabrück laufen die Ermittlungen der Kasseler Kriminalpolizei, der Schaden ist enorm.

Von Jan Höfling

Fuldabrück - Es war wohl Brandstiftung! Nach dem folgenschweren Feuer in einer Sporthalle in Fuldabrück laufen die Ermittlungen der Kasseler Kriminalpolizei auf Hochtouren. Der beim Brand entstandene Sachschaden ist enorm. Die Feuerwehrleute hatten alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Wie die Beamten am Dienstagvormittag mitteilten, gehen die Ermittler derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung als Ursache des Feuers aus, welches am Sonntag gegen 18.35 Uhr ausgebrochen war. Der Brandort, der weiterhin beschlagnahmt ist, wurde den Angaben zufolge erneut genau unter die Lupe genommen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine Million Euro. Er liegt deutlich höher als zunächst angenommen. Zusätzlich zu inzwischen bereits eingegangenen Hinweisen sucht die Polizei weitere Zeugen, die Beobachtungen in der Oberen Feldstraße im Fuldabrücker Ortsteil Dittershausen gemacht haben. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden unter der Telefonnummer 05619100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa