Schaden im fünfstelligen Bereich: 20 Tonnen Käse spurlos verschwunden

Bayreuth - 20 Tonnen Emmentaler sind auf dem Transportweg von Bayern nach Frankreich verschwunden. Jetzt ermittelt die Polizei , wo der Käse abgeblieben sein könnte.

20 Tonnen Emmentaler sind verschwunden. (Archivfoto) © Harald Tittel/dpa

Die Lieferung sollte von einer Käserei in Bayreuth aus nach Frankreich gehen.

Eine Speditionsfirma habe für den Transport über ein Online-Portal ein anderes Transportunternehmen beauftragt.



