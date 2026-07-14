Schaden im fünfstelligen Bereich: 20 Tonnen Käse spurlos verschwunden

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20 Tonnen Emmentaler sind auf dem Transportweg von Bayern nach Frankreich verschwunden. Jetzt ermittelt die Polizei.

Von Kathrin Zeilmann

Bayreuth - 20 Tonnen Emmentaler sind auf dem Transportweg von Bayern nach Frankreich verschwunden. Jetzt ermittelt die Polizei, wo der Käse abgeblieben sein könnte.

20 Tonnen Emmentaler sind verschwunden. (Archivfoto)
20 Tonnen Emmentaler sind verschwunden. (Archivfoto)  © Harald Tittel/dpa

Die Lieferung sollte von einer Käserei in Bayreuth aus nach Frankreich gehen.

Eine Speditionsfirma habe für den Transport über ein Online-Portal ein anderes Transportunternehmen beauftragt.


Ein Lastwagen sei auch zur Bayreuther Käserei gefahren und sei dort mit den 20 Tonnen Käse beladen worden, teilte die Polizei mit: "Am Entladeort in Frankreich kam der Lkw jedoch nie an." Der Schaden beträgt etwa 80.000 Euro.

Titelfoto: Harald Tittel/dpa (Archivfoto)

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