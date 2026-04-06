100 Notrufe! Mann aus Sachsen-Anhalt terrorisiert Rettungsleitstelle

Radegast - Ein Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld terrorisierte am Sonntag die örtliche Rettungsleitstelle.

Der Mann rief die Rettungsleitstelle circa 100 Mal an. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Angaben von Polizeihauptkommissar Tino Franke sorgte der Mann aus Radegast am Sonntagmorgen für Aufregung, da er innerhalb weniger Stunden circa 100 Mal den Notruf betätigte.

Den Grund für diese bizarre Aktion konnte die Polizei nicht herausfinden, fest stand aber, dass sich der Mann definitiv in keiner Notlage befand.

Um das zu überprüfen, wurde eine Streife zur Wohnanschrift des Anrufers geschickt.