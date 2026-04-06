100 Notrufe! Mann aus Sachsen-Anhalt terrorisiert Rettungsleitstelle
Radegast - Ein Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld terrorisierte am Sonntag die örtliche Rettungsleitstelle.
Nach Angaben von Polizeihauptkommissar Tino Franke sorgte der Mann aus Radegast am Sonntagmorgen für Aufregung, da er innerhalb weniger Stunden circa 100 Mal den Notruf betätigte.
Den Grund für diese bizarre Aktion konnte die Polizei nicht herausfinden, fest stand aber, dass sich der Mann definitiv in keiner Notlage befand.
Um das zu überprüfen, wurde eine Streife zur Wohnanschrift des Anrufers geschickt.
Eine Kontaktaufnahme kam auch hier nicht zustande, der Beschuldigte konnte jedoch augenscheinlich in unversehrtem Zustand wahrgenommen werden", so Franke. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa