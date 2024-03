1000 Liter Diesel von Baustelle in Plauen geklaut!

Plauen - Diebe haben in Plauen ( Vogtlandkreis ) von mehreren Baumaschinen Diesel abgezapft.

Die Diebe nahmen insgesamt 1000 Liter Diesel mit. (Symbolbild) © 123RF/nattaro

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, passierte der Diebstahl bereits zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag.

Die Täter machten sich demnach auf einer Baustelle an der Schlossstraße im Ortsteil Jößnitz an fünf Fahrzeugen zu schaffen und klauten insgesamt rund 1000 Liter Diesel.

Der Diesel hatten einen Wert von etwa 1700 Euro.

Ob an den Baumaschinen ein Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat an der Baustelle etwas beobachtet, was mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte?