12.000 Schaden: Chaoten beschädigen mehrere Gebäude in Beetzendorf!

Unter anderem wurden mehrere Fensterscheiben der örtlichen Sporthalle beschädigt. © Bildmontage: Polizeiinspektion Stendal, Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, wurden unter anderem ein Supermarkt in der Lindenstraße, die Sporthalle, das neben befindliche Schulgelände, ein Kreditinstitut in Straße "Beverhol", ein Getränkemarkt in der Bahnhofstraße sowie ein Wohnhaus und ein Auto im Marschweg beschädigt.

Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Für die Überführung der bislang unbekannten Täter hofft die Polizei nun auf die Mithilfe der Bevölkerung.