120.000 Euro Schaden! Betrunkener Jaguar-Fahrer kracht rückwärts in Restaurant

Offenbach - Ein betrunkener Jaguar-Fahrer ist in Offenbach rückwärts in ein Restaurant gekracht und hat einen Schaden von 120.000 Euro verursacht.

Die Polizei schnappte am Donnerstag einen betrunkenen Jaguar-Fahrer. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der 32-Jährige fuhr mit dem Luxuswagen am frühen Donnerstagmorgen in den Außenbereich des Restaurants vis à vis zur Bahnhofstraße, wie die Polizei mitteilte. Dann prallte das Fahrzeug - ein Jaguar - gegen die Fassade.

Danach fuhr der 32-Jährige davon. Weil auch an seinem Auto erhebliche Schäden entstanden, endete die Fahrerflucht aber nach wenigen Metern. Die Polizei nahm den Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen soll er auch keine gültige Fahrerlaubnis besessen haben, hieß es.