22-jähriger Schwarzfahrer tritt im Regio nach Zugbegleiterin

Halle (Saale) - Ein 22-Jähriger wurde am Mittwoch in einer Regionalbahn beim Schwarzfahren erwischt und attackierte daraufhin eine Zugbegleiterin.

Ein 22-jähriger Schwarzfahrer beschäftigte am Mittwoch die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle (Saale). (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Laut der Bundespolizeiinspektion in Magdeburg wurden die Einsatzkräfte um 16.55 Uhr über eine Person ohne gültiges Ticket in einem Regio auf der Strecke von Halberstadt in Richtung Halle (Saale) informiert.

"Der 22-Jährige beleidigte zudem die Zugbegleiterin und trat in Richtung ihres linken Schienbeines", teilte ein Polizeisprecher mit. "Die 47-Jährige zog in diesem Moment glücklicherweise ihr Bein zurück, sodass sie nur leicht gestreift wurde."

Eine Streife der Bundespolizei begab sich daraufhin umgehend zum entsprechenden Gleis am Hauptbahnhof Halle und wartete auf die Ankunft des Regionalzuges.

Um die Identität des 22-Jährigen zweifelsfrei zu klären, nahmen die Beamten den Algerier dann mit auf die Wache. Dort stellten die Polizisten fest, dass gegen den jungen Mann aufgrund früherer Verfehlungen bereits ein Beförderungsverbot bestand, er das Bahnhofsgelände sowie den Zug somit hätte gar nicht betreten dürfen.