Schock-Tat am Vatertag: Ehemann (78) soll eigene Frau (76) niedergeschlagen haben - Lebensgefahr!
Hagen - In einem Albtraum endet Christi Himmelfahrt für ein älteres Ehepaar. Der 78-jährige Mann wird verdächtigt, seine Frau attackiert zu haben. Die 76-Jährige kämpft ums Überleben.
Um 13.50 Uhr am Donnerstagmittag (14. Mai) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in der Straße "An der Koppel" im Hagener Stadtteil Eilpe gerufen.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie die 76-jährige Bewohnerin mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen vor.
Der Notarzt nahm zwar die erste Versorgung vor, doch es bedurfte eines Rettungshubschraubers, um die lebensgefährlich verletzte Seniorin in eine Spezialklinik zu fliegen.
Die Verletzungen soll der 78-jährige Ehemann seiner Gattin zugefügt haben. Anschließend soll er sich zudem selbst schwere Verletzungen beigebracht haben.
Wie "Bild" berichtet, soll er sich nach ersten Erkenntnissen selbst ein Messer in seinen Bauch gerammt haben.
Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter fest und brachten ihn wohl unter Aufsicht von Polizisten in ein anderes Krankenhaus. Dort sollen die Ärzte seinen Zustand mit einer Not-Operation stabilisiert haben.
Wird der Ehemann dem Haftrichter vorgeführt? Entscheidung fällt am Freitag
Warum der 78-Jährige mutmaßlich auf seine Ehefrau losgegangen ist, ist bislang völlig unklar.
"Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv des versuchten Tötungsdelikts dauern an", erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung.
Im Laufe des morgigen Freitags soll entschieden werden, ob der mutmaßliche Täter einem Haftrichter vorgeführt wird, wie Staatsanwältin Melanie Hantke gegenüber "Bild" mitgeteilt hat.
Demnach bestehe der Verdacht eines versuchten Totschlags.
In der Nachbarschaft zeigte man sich geschockt, denn Anwohnern zufolge soll das Ehepaar eine bislang völlig unauffällige Beziehung geführt haben.
"Wir waren geschockt, als wir die ganzen Blaulichter gesehen haben und erfuhren, was da passiert ist", verriet ein Bewohner dem Medium.
Titelfoto: Alex Talash/dpa