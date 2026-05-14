Nissan von Firmengelände geklaut: Wer hat dieses Auto gesehen?
Bad Lobenstein - In Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) wurde ein Fahrzeug gestohlen. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.
Wie die Beamten mitteilten, wurde vom Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes im Ortsteil Helmsgrün ein Nissan Terrano ohne Kennzeichen geklaut. Das Fahrzeug ist Camouflage grün. Der Wert des Autos beträgt rund 3500 Euro.
Den Angaben nach soll sich der Diebstahl im Zeitraum vom frühen Mittwochabend (17.30 Uhr) bis Donnerstagmorgen (6.30 Uhr) zugetragen haben.
Laut Polizei wurde der Nissan noch am Mittwochabend in der Nähe der Ortslagen Lehesten und Wurzbach genutzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Verbleib des Autos oder zu verdächtigen Personen im Bereich des Landwirtschaftsgeländes unter der Telefonnummer 03663-4310 entgegengenommen.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Saalfeld