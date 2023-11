09.11.2023 14:47 13-Jährige in Bus bei Kassel sexuell belästigt: Polizei sucht Mann mit Dreitagebart

Sexuelle Belästigung in Baunatal unweit von Kassel: In einem Linienbus entblößte sich am Mittwoch ein Exhibitionist vor einem 13-jährigen Mädchen.

Von Florian Gürtler

Kassel/Baunatal - Ein Exhibitionist belästigte ein 13 Jahre altes Mädchen am helllichten Tag in einem Linienbus - nach dem Vorfall im nordhessischen Baunatal unweit von Kassel fahndet die Polizei mit Hochdruck nach dem unbekannten Täter. In einem Linienbus in Nordhessen kam es zu einer sexuellen Belästigung: Ein Exhibitionist entblößte sich vor einer 13-Jährigen. (Symbolbild) © Montage: 123RF/madrabothair, Frank Rumpenhorst/dpa Die sexuelle Belästigung ereignete sich am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 14.55 Uhr in einem Omnibus, der vom Schwalm-Eder-Kreis nach Baunatal fuhr, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am heutigen Donnerstag mitteilte. Demnach schilderte das Mädchen den Polizisten den folgenden Tatablauf: Der Täter soll in der Kleinstadt Niedenstein in den Linienbus eingestiegen sein und sich mit einem Sitz Abstand neben die 13-Jährige auf die letzte Bank im Bus gesetzt haben. Als der Omnibus Baunatal erreichte, bemerkte das Mädchen, "dass sich der Unbekannte entblößt hatte und neben ihr sitzend sexuelle Handlungen an sich vornahm", gab ein Polizeisprecher die weiteren Aussagen der Schülerin wieder. Der Sprecher betonte, dass die 13-Jährige bei ihrer Aussage "deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse" gestanden habe. An der Endhaltestelle Altenbauna-Stadtmitte sei der Exhibitionist aus dem Bus ausgestiegen sein. Das Mädchen vertraute sich später ihrer Mutter an, die daraufhin die Polizei hinzuzog. Polizei in Nordhessen sucht Exhibitionisten mit dunkelblonden bis braunen Haaren und Dreitagebart Die Polizei in Nordhessen nimmt den Vorfall sehr ernst: Die Kripo ermittelt und sucht dringend Zeugen. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa Die Ermittler nehmen den Vorfall sehr ernst, die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Die Beamten ermitteln wegen eines Sexualdelikts und suchen dringend nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Zu dem Exhibitionisten liegt diese Beschreibung vor:

etwa 35 bis 45 Jahre alt

circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß

von normaler Statur

dunkelblonde bis braune Haare

Dreitagebart. Der Täter war mit einer dunkelblauen Jacke und einer dunkelblauen Jogginghose bekleidet. Er trug eine Kapuze auf dem Kopf und hatte laut dem Sprecher ein "mitteleuropäisches Erscheinungsbild". Hinweise auf den Gesuchten nimmt die Polizei in Kassel unter der Telefonnummer 05619100 entgegen.

