13-Jährige verwüsten Schule: Festnahme vor Ort

Zwei Jungen richten einen fünfstelligen Schaden in einer Schule in Bruchsal an.

Bruchsal - Zwei 13-Jährige haben nach Polizeiangaben eine Schule in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) verwüstet.

Die Polizei konnte die Jungen noch vor Ort festnehmen. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, wurden die beiden Jungen am Samstagabend noch vor Ort festgenommen.

Der Schaden soll im fünfstelligen Bereich liegen. Auch eine weitere Schule in Bruchsal war von Vandalismus betroffen. Ob die beiden auch dafür verantwortlich sind, ist noch unklar.

Den Angaben nach haben die Jungen in der Pestalozzischule in der Bauwiesenstraße unter anderem Bilder von den Wänden gerissen, Vitrinen zerstört und Farbe verteilt.

Auch die Wände beschmierten sie demnach. Wie sie in die Schule gekommen waren, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen.

