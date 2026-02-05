Nachbarn mit Waffe bedroht? Spezialkräfte müssen anrücken

Wiesbaden - Großeinsatz im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim! Die Polizei musste am Donnerstag anrücken, da ein Mann seinen Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Der 46-Jährige wurde festgenommen.

Spezialkräfte konnten den Mann (46) festnehmen. © 5VISION.NEWS

Wie die Beamten mitteilten, leistete der Verdächtige bei seiner Festnahme durch die angeforderten Spezialkräfte am Donnerstagnachmittag keinen Widerstand. Die Waffe wurde sichergestellt.

Es handelte sich den Angaben zufolge bei dieser um eine Luftdruckpistole. Der Vorfall dürfte für den Mann ein Nachspiel haben, gegen ihn wird laut Mitteilung wegen mutmaßlicher Bedrohung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.