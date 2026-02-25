13-Jährige zusammengeschlagen: Mädchen fliehen nach Prügel-Attacke in Park

Neumarkt in der Oberpfalz - Eine 13-Jährige ist in Neumarkt in der Oberpfalz von zwei Mädchen zusammengeschlagen worden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, um die Täterinnen ausfindig zu machen. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Die Geschädigte musste in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge sollen die bislang unbekannten Täterinnen am Dienstag zwischen 16 und 17 Uhr auf dem Gelände des LGS-Parks im Bereich des Schwarzachwegs in Neumarkt in der Oberpfalz auf die 13-Jährige eingeschlagen und sie getreten haben.

"Die beiden Mädchen waren 13 bis 14 Jahre alt. Eine Verdächtige hat braune, halblange Haare und trug einen blauen Hoodie. Das weitere Mädchen war mit einer schwarzen Jacke und Jeans bekleidet und hat lange blonde Haare", beschreibt die Polizei die Angreiferinnen.

Die Ermittlungen laufen.