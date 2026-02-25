Streit eskaliert: Mann schlägt Teenie ins Gesicht

Oschersleben - Am Dienstagmittag ist in Oschersleben ( Landkreis Börde ) eine Auseinandersetzung zwischen Kindern und einem Erwachsenen eskaliert.

Als der Teenager (13) ein Kind schlagen wollte, griff der 63-Jährige ein. (Symbolfoto) © foottoo/123rf

Gegen 11.55 Uhr waren ein elfjähriges Kind und ein 13-Jähriger auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in einen verbalen Streit geraten.

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Börde zufolge soll sich der Teenager von dem anderen Jungen geärgert gefühlt haben und wollte ihm daraufhin ins Gesicht schlagen.

Mehrere Personen im Umfeld bemerkten die Situation und schritten ein.

Einer der Zeugen hat dabei den 13-Jährigen ins Gesicht geschlagen, erklärte eine Sprecherin der Polizei.