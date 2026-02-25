E-Bike-Fahrer flüchtet nach Unfall: Über 1,4 Promille gemessen
Saalfeld/Pößneck - Ein 48-jähriger E-Bike-Fahrer hat am Dienstag gegen 14 Uhr im Wernburger Weg in Pößneck einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt.
Der Mann bemerkte laut Polizei offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw abbremste, und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei entstanden Schäden am Auto und am E-Bike.
Während der Autofahrer die Polizei informierte, verließ der E-Bike-Fahrer die Unfallstelle, ließ jedoch persönliche Gegenstände zurück. Dadurch konnten die Beamten ihn schnell ermitteln.
Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 48-Jährigen einen Wert von über 1,4 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er bei dem Unfall leicht verletzt wurde.
Ob er bereits zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, soll die Auswertung einer entnommenen Blutprobe klären. Entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet.
