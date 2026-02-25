E-Bike-Fahrer flüchtet nach Unfall: Über 1,4 Promille gemessen

Saalfeld/Pößneck - Ein 48-jähriger E-Bike-Fahrer hat am Dienstag gegen 14 Uhr im Wernburger Weg in Pößneck einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt.

Nach einem Auffahrunfall in Pößneck entfernte sich ein alkoholisierter E-Bike-Fahrer vom Unfallort und ließ persönliche Gegenstände zurück. (Symbolfoto) © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Mann bemerkte laut Polizei offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw abbremste, und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei entstanden Schäden am Auto und am E-Bike.

Während der Autofahrer die Polizei informierte, verließ der E-Bike-Fahrer die Unfallstelle, ließ jedoch persönliche Gegenstände zurück. Dadurch konnten die Beamten ihn schnell ermitteln.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 48-Jährigen einen Wert von über 1,4 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er bei dem Unfall leicht verletzt wurde.