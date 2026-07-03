13-Jähriger zückt Messer auf Volksfest, Junge Frau kann ausweichen

Roding - Ein 13-Jähriger hat auf einem Volksfest in der Oberpfalz ein Messer gezückt.

Ein 13-Jähriger hat auf einem Volksfest das Messer gezogen. Zuerst griff ein Zeuge ein, dann die Polizei. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Damit stach er in Richtung einer 20-Jährigen, die allerdings ausweichen konnte und deshalb unverletzt blieb, wie die Polizei mitteilte.

Vorangegangen sei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen in Roding im Landkreis Cham.

Diesen Streit habe die 20 Jahre alte Frau schlichten wollen. Die Jugendlichen entfernten sich zunächst, wie es hieß.

Kurz darauf sei der 13-Jährige zurückgekehrt und habe die Frau mit dem Messer bedroht. Ein Zeuge habe eingegriffen und den Jugendlichen entwaffnet.