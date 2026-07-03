Pferde büxen aus, fallen über Apfelplantage her: Polizei versucht erfolglos, die Tiere einzufangen
Ortenberg - Ausgebüxte Pferde haben die Polizei in Ortenberg am Donnerstag auf Trab gehalten.
"Vier tierische Ausreißer" sorgten für einen "bewegungsreichen Frühdienstauftakt", teilte die Polizei humorvoll mit.
Mehrere Autofahrer alarmierten gegen 5.30 Uhr die Beamten, nachdem Pferde in der Kinzigtalstraße nahe an der Bahnlinie gesehen worden waren. Die Polizisten machten sich sofort auf die Suche und wurden zügig fündig.
"Die offensichtlich hungrigen Vierbeiner vergnügten sich auf einer prall gefüllten Apfelplantage und ließen sich auch nicht von den herbeieilenden Gesetzeshütern bei ihrem Frühstück stören", kommentieren die Beamten ihren tierischen Einsatz.
Mit "polizeilichem Geschick" wollten die Polizisten sie um den "Huf wickeln" und einfangen. Doch von diesem Vorhaben, hielten die Tiere nichts. "Erfolglos" und "Störrisch und ungehorsam entgingen die Gourmets einer beabsichtigten Ingewahrsamnahme", schreibt die Polizei weiter.
Der Pferdebesitzer hatte mehr Glück mit den Tieren und konnte gemeinsam mit den Beamten "die Feinschmecker" mit Flatterband eingrenzen und einfangen. "Immer noch störrisch, aber mit vollem Magen wurden die Tiere in polizeilicher Begleitung an den Zügeln in ihre Stallungen zurückgeführt."
Titelfoto: Polizeipräsidium Offenburg