Pferde büxen aus, fallen über Apfelplantage her: Polizei versucht erfolglos, die Tiere einzufangen

Ortenberg - Ausgebüxte Pferde haben die Polizei in Ortenberg am Donnerstag auf Trab gehalten.

Was für ein au´ßergewöhnlciher Einsatz: Ein Polizist mit einem der ausgebüxten Pferde auf der Apfelplantage. © Polizeipräsidium Offenburg

"Vier tierische Ausreißer" sorgten für einen "bewegungsreichen Frühdienstauftakt", teilte die Polizei humorvoll mit.

Mehrere Autofahrer alarmierten gegen 5.30 Uhr die Beamten, nachdem Pferde in der Kinzigtalstraße nahe an der Bahnlinie gesehen worden waren. Die Polizisten machten sich sofort auf die Suche und wurden zügig fündig.

"Die offensichtlich hungrigen Vierbeiner vergnügten sich auf einer prall gefüllten Apfelplantage und ließen sich auch nicht von den herbeieilenden Gesetzeshütern bei ihrem Frühstück stören", kommentieren die Beamten ihren tierischen Einsatz.

Mit "polizeilichem Geschick" wollten die Polizisten sie um den "Huf wickeln" und einfangen. Doch von diesem Vorhaben, hielten die Tiere nichts. "Erfolglos" und "Störrisch und ungehorsam entgingen die Gourmets einer beabsichtigten Ingewahrsamnahme", schreibt die Polizei weiter.