Jugendlicher transportiert Fünf-Meter-Baum auf Mofa

Neuburg an der Donau - Ein 17-Jähriger hat in Neuburg im oberfränkischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit seinem Mofa einen rund fünf Meter langen Baum transportiert.

Gleich mehrere Vergehen begann ein 17-jähriger Mofa-Fahrer, als er mit einem Baum durch die Gegend fuhr. (Symbolbild) © 123RF/grigory_bruev

Und damit auf seiner abendlichen Tour die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife erregt.

Am Donnerstag gegen 19.35 Uhr sei der Jugendliche der Polizei aufgefallen, da er ohne Helm unterwegs gewesen sei, teilten die Beamten mit.

An das Mofa hatte er demnach einen selbstgebauten Anhänger montiert, auf dem er den Baum hinter sich herschleifte.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass am Mofa ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war.