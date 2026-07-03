Jugendlicher transportiert Fünf-Meter-Baum auf Mofa

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein 17-Jähriger zieht mit einem selbstgebauten Anhänger einen fünf Meter langen Baum auf dem Mofa hinter sich her. Und das war noch nicht alles.

Von Manuel Rank

Neuburg an der Donau - Ein 17-Jähriger hat in Neuburg im oberfränkischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit seinem Mofa einen rund fünf Meter langen Baum transportiert.

Gleich mehrere Vergehen begann ein 17-jähriger Mofa-Fahrer, als er mit einem Baum durch die Gegend fuhr. (Symbolbild)
Gleich mehrere Vergehen begann ein 17-jähriger Mofa-Fahrer, als er mit einem Baum durch die Gegend fuhr. (Symbolbild)  © 123RF/grigory_bruev

Und damit auf seiner abendlichen Tour die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife erregt.

Am Donnerstag gegen 19.35 Uhr sei der Jugendliche der Polizei aufgefallen, da er ohne Helm unterwegs gewesen sei, teilten die Beamten mit.

An das Mofa hatte er demnach einen selbstgebauten Anhänger montiert, auf dem er den Baum hinter sich herschleifte.

Streit zwischen mehreren Leuten eskaliert: Polizei im Großeinsatz vor Ort
Polizeimeldungen Streit zwischen mehreren Leuten eskaliert: Polizei im Großeinsatz vor Ort

Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass am Mofa ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war.

Gegen den 17-Jährigen werde nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten ermittelt. Was der Jugendliche mit dem Baum vorhatte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Titelfoto: 123RF/grigory_bruev

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: