Jugendlicher transportiert Fünf-Meter-Baum auf Mofa
Von Manuel Rank
Neuburg an der Donau - Ein 17-Jähriger hat in Neuburg im oberfränkischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit seinem Mofa einen rund fünf Meter langen Baum transportiert.
Und damit auf seiner abendlichen Tour die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife erregt.
Am Donnerstag gegen 19.35 Uhr sei der Jugendliche der Polizei aufgefallen, da er ohne Helm unterwegs gewesen sei, teilten die Beamten mit.
An das Mofa hatte er demnach einen selbstgebauten Anhänger montiert, auf dem er den Baum hinter sich herschleifte.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass am Mofa ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war.
Gegen den 17-Jährigen werde nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten ermittelt. Was der Jugendliche mit dem Baum vorhatte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.
Titelfoto: 123RF/grigory_bruev