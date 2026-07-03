Überfall in Berliner Späti: Unbekannter schießt plötzlich
Berlin - Dramatische Szenen! Ein 20-jähriger Mitarbeiter eines Spätkaufs in Charlottenburg erlebte einen Schockmoment, als ein Unbekannter ihn mit einer Waffe bedrohte - und plötzlich einen Schuss abgab.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betrat der Mann gegen 1.40 Uhr den Laden in der Otto-Suhr-Allee und ging direkt zum Verkaufstresen.
Dort fragte er den 20-jährigen Mitarbeiter, ob dieser dort arbeite. Als der junge Mann dies bejahte, zog der Unbekannte plötzlich eine Waffe.
Der Täter soll anschließend in den Fußboden geschossen haben – mitten im Geschäft!
Danach ergriff er sofort die Flucht.
Der Mitarbeiter wurde bei der Tat nicht verletzt. Die Hintergründe sind bislang unklar. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 hat die Ermittlungen übernommen und versucht nun, den bewaffneten Täter zu identifizieren.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa