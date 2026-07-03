Überfall in Berliner Späti: Unbekannter schießt plötzlich

Berlin - Dramatische Szenen! Ein 20-jähriger Mitarbeiter eines Spätkaufs in Charlottenburg erlebte einen Schockmoment, als ein Unbekannter ihn mit einer Waffe bedrohte - und plötzlich einen Schuss abgab.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betrat der Mann gegen 1.40 Uhr den Laden in der Otto-Suhr-Allee und ging direkt zum Verkaufstresen.

Dort fragte er den 20-jährigen Mitarbeiter, ob dieser dort arbeite. Als der junge Mann dies bejahte, zog der Unbekannte plötzlich eine Waffe.

Der Täter soll anschließend in den Fußboden geschossen haben – mitten im Geschäft!

Danach ergriff er sofort die Flucht.