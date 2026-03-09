Femizid? 29-Jähriger nach Tod von Freundin (†21) festgenommen

Dillingen an der Donau - Ein 29-Jähriger soll in Schwaben seine 21 Jahre alte Lebensgefährtin getötet haben.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch vor Ort fest. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Augsburg mit.

Der Verdächtige sei nach der Tat am Samstagnachmittag in Dillingen vor Ort festgenommen worden.

Am Sonntag kam er vor den Haftrichter. Seitdem sitzt der Eritreer in Untersuchungshaft.