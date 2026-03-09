Femizid? 29-Jähriger nach Tod von Freundin (†21) festgenommen
Von Franziska Groll und Friederike Hauer
Dillingen an der Donau - Ein 29-Jähriger soll in Schwaben seine 21 Jahre alte Lebensgefährtin getötet haben.
Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Augsburg mit.
Der Verdächtige sei nach der Tat am Samstagnachmittag in Dillingen vor Ort festgenommen worden.
Am Sonntag kam er vor den Haftrichter. Seitdem sitzt der Eritreer in Untersuchungshaft.
Nähere Details zum Fall wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Die Ermittlungen zum Motiv und den genauen Umständen der Tat laufen noch, so die Polizei.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa