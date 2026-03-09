Zeugen schreiten ein: Teenager prügeln und verletzen sich

Halberstadt - Am Samstagabend haben sich Teenager auf dem Fischmarkt in Halberstadt ( Landkreis Harz ) bei einer Prügelei angegriffen und gegenseitig verletzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Situation bereits beruhigt. (Symbolfoto) © Bildmontage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa

Gegen 18.15 Uhr sei bei dem Polizeirevier Harz eine Meldung über mehrere auf sich einschlagende Personen eingegangen. Sofort machten sich mehrere Beamte mit drei Streifenwagen zum Fischmarkt auf und konnten kurz nach dem Eintreffen Entwarnung geben.

Die Situation konnte in der Zwischenzeit durch einschreitende Zeugen bereits beruhigt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 19-Jähriger eine 17-Jährige geschubst haben, woraufhin die Situation eskalierte. Ein weiterer Jugendlicher beobachtete das Geschehen und eilte der jungen Frau zur Hilfe, teilte die Polizei am Montag mit.

Zwischen den beiden Männern sei es dann zur Prügelei gekommen, wobei sie sich gegenseitig verletzt haben sollen. Bei dieser weiteren Auseinandersetzung haben ebenfalls zwei weitere Zeugen die Situation beruhigen können.