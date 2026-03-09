Besitzer sieht dreisten Auto-Klau in Leipzig und überlistet den Dieb

Leipzig - Ein 19-Jähriger bekam Freitagnachmittag im Leipziger Stadtteil Grünau-Mitte live mit, wie ein 24-Jähriger seinen Ford Fiesta stahl. Durch einen klugen Einfall bekam er nicht nur sein Auto zurück, sondern konnte sogar den Täter stellen.

Der Ort des Geschehens: die Breisgaustraße. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter erklärte, entwendete der Mann gegen 15.45 Uhr das Auto.

Dies blieb allerdings nicht unbemerkt. Der Besitzer selbst sowie weitere Zeugen beobachteten die Tat.

Blitzschnell handelte der 19-Jährige, machte den Standort seines Ford durch einen Ortungsdienst ausfindig und überraschte den Täter in der Breisgaustraße. Dort hielt er den Polen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Wie sich herausstellte, hatte der Täter auch Wertgegenstände und Personaldokumente aus dem Auto geklaut.Die Polizei nahm den Mann zunächst in Gewahrsam und stellte seine Personalien fest.