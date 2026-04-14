14-Jährige am Bahnhof attackiert: Täter wollte Mädchen in Zug zerren

Angermünde - Eine 14-Jährige ist am Bahnhof in Angermünde von einem Unbekannten bedrängt worden. Der Mann soll sogar versucht haben, das Mädchen in einen Zug zu zwingen. Jetzt fahndet die Polizei Brandenburg öffentlich nach dem Täter.

Mit einem Phantombild sucht die Polizei nach dem Täter. © Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Polizei Brandenburg/Polizeidirektion Ost

Nach Angaben der Polizei spielte sich der Angriff bereits vor einigen Monaten auf dem Bahnsteig ab. Die Jugendliche saß auf einer Bank, als sich der Mann neben sie setzte. Als sie den Platz wechseln wollte, griff er sie am Arm und drückte sie zurück.

Zwar konnte sich das Mädchen zunächst befreien und flüchten, doch der Täter verfolgte sie, holte sie ein und zerrte sie erneut zurück. In diesem Moment fuhr ein Zug ein, in den er versuchte, die 14-Jährige hineinzuziehen.

Nur mit Mühe gelang es der Jugendlichen, sich ein zweites Mal loszureißen.

Der Gesuchte soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und kräftig gewesen sein.

Er hatte dunkelblonde Haare, sprach fließend Deutsch und trug eine schwarze Bomberjacke sowie schwarz-graue Schuhe von New Balance. Auffällig sei seine goldfarbene Uhr mit schwarzem Ziffernblatt gewesen sein.