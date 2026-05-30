Schwerer Unfall im Landkreis Oberallgäu: Motorradfahrer (22) lebensgefährlich verletzt

Oberstaufen - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 308 bei Oberstaufen ( Landkreis Oberallgäu ) ist ein 22 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad in zwei Teile gerissen und damit vollkommen zerstört. © Markus Dorer / EinsatzReport24

Der Mann wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Demnach hatte ein 70 Jahre alter Fahrer einen Wagen vor ihm überholt, woraufhin der Fahrer eines entgegenkommenden Autos stark abbremsen und nach rechts ausweichen musste.

In der Folge fuhr der 22-Jährige mit seinem Motorrad auf das abbremsende Auto auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer in den Wagen des Unfallverursachers geschleudert.

Die beiden Autofahrer kamen mit leichten Verletzungen davon, wie ein Polizeisprecher sagte.

