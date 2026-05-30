42-Jähriger soll Ex-Lebensgefährtin getötet haben

Müsch - Die Polizei hat einen 42-Jährigen festgenommen, der seine ehemalige Lebensgefährtin umgebracht haben soll.

Die Polizei hat einen 42-Jährigen festgenommen, der offenbar seine ehemalige Partnerin (†29) getötet haben soll. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Die 29 Jahre alte Frau wurde leblos in einem Auto an der Bundesstraße 258 zwischen Kirmutscheid und Müsch (Landkreis Ahrweiler) gefunden. Sie war zuvor vermisst gemeldet worden.

Zu den Hintergründen der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben.