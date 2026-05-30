Illegales Straßenrennen in Sachsen: Quietschende Reifen und ausbrechendes Heck

Falkenstein - In Falkenstein ( Vogtland ) lieferten sich am Freitagabend zwei junge Autofahrer ein illegales Straßenrennen und entzogen sich einer Polizeikontrolle.

Beamte wollten zwei junge Autofahrer (beide 21), die mutmaßlich ein Rennen veranstalteten, stoppen. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Polizisten fielen gegen 20.45 Uhr ein roter Mazda MX5 und grauer Mercedes C180 auf.

Die beiden Autos bogen mit quietschenden Reifen und leicht ausbrechendem Heck aus der Rudolf-Breitscheid-Straße auf die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße ein und rasten dann in Richtung Grünbach weiter.

"Eine beabsichtigte Kontrolle scheiterte, da die Fahrzeugführer die Anhaltesignale missachteten und zur Vermeidung möglicher Gefahrensituationen die Beamten die Geschwindigkeit verringern mussten. Der Sichtkontakt wurde verloren", teilte die Polizei am Samstag mit.

Ermittlungen ergaben, dass es sich um zwei 21-jährige, deutsche Fahrer handelte, die sich nun wegen der Beteiligung an einem illegalen Straßenrennen strafrechtlich verantworten müssen. Autos und Führerscheine wurden auf Weisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.