15-Jährige angefahren und liegen gelassen: Polizei sucht Verkehrs-Rowdy

Düsseldorf - Eine 15-Jährige wurde in Düsseldorf -Hellerhof von einem Auto erfasst und verletzt. Statt anzuhalten, machte sich der Fahrer einfach aus dem Staub.

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem dunklen VW-Kleinwagen, der in den Unfall verwickelt gewesen sein soll. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall bereits am vergangenen Sonntag gegen 16.30 Uhr am Garather Weg.

Ersten Zeugenaussagen zufolge wollte die Jugendliche aus Monheim am Rhein die Straße überqueren, als ein Auto angerast kam.

Der Wagen, der aus Richtung Garather Weg gekommen sein soll, traf die 15-Jährige an der rechten Hüfte. Durch den Aufprall wurde sie auf die Motorhaube geschleudert und stürzte anschließend auf die Straße.

Der Fahrer setzte zunächst ein Stück zurück und fuhr dann davon.

Besonders erschütternd: Nach Angaben der 15-Jährigen sollen sogar noch weitere Autofahrer an ihr vorbeigefahren sein, während sie verletzt auf der Straße lag.