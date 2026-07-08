15-Jährige angefahren und liegen gelassen: Polizei sucht Verkehrs-Rowdy
Düsseldorf - Eine 15-Jährige wurde in Düsseldorf-Hellerhof von einem Auto erfasst und verletzt. Statt anzuhalten, machte sich der Fahrer einfach aus dem Staub.
Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall bereits am vergangenen Sonntag gegen 16.30 Uhr am Garather Weg.
Ersten Zeugenaussagen zufolge wollte die Jugendliche aus Monheim am Rhein die Straße überqueren, als ein Auto angerast kam.
Der Wagen, der aus Richtung Garather Weg gekommen sein soll, traf die 15-Jährige an der rechten Hüfte. Durch den Aufprall wurde sie auf die Motorhaube geschleudert und stürzte anschließend auf die Straße.
Der Fahrer setzte zunächst ein Stück zurück und fuhr dann davon.
Besonders erschütternd: Nach Angaben der 15-Jährigen sollen sogar noch weitere Autofahrer an ihr vorbeigefahren sein, während sie verletzt auf der Straße lag.
Zeuge kümmert sich um verletztes Mädchen
Die Jugendliche schleppte sich schließlich bis zu einer nahegelegenen Bushaltestelle. Dort wurde ein Zeuge auf sie aufmerksam, kümmerte sich um das Mädchen und informierte ihre Erziehungsberechtigten. Glücklicherweise erlitt die 15-Jährige bei dem Unfall nur leichte Verletzungen.
Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich einen dunklen VW-Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.
Wer Hinweise zum Unfallhergang, zum Kennzeichen oder zur Identität des Fahrers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211/8700 zu melden.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa